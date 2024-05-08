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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: سيتم فتح معبر كرم أبو سالم اليوم الأربعاء

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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قالت كارين جان، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ إغلاق إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم غير مقبول، وأعلنت استئناف عملية إدخال الوقود إلى قطاع غزة عبر المعبر اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه جرى إبلاغنا بأنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم، غدًا الأربعاء، وينبغي البدء في دخول شحنات الوقود عبر رفح الفلسطيني. 

وذكرت أنّ التوصل لصفقة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة يمثل أولية للرئيس الأمريكي جو بايدن. 

ورفضت متحدثة البيت الأبيض، التعليق على التقارير بشأن إيقاف شحنات أسلحة لإسرائيل والتزامنا بأمن إسرائيل "متين".

البيت الأبيض فتح معبر كرم أبو سالم اليوم الأربعاء