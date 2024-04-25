إزالة 11 حالة تعد جديدة على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع هذا الأسبوع ،حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالة تعدِ تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بكفر سعد على مساحة ٤٨متر مربع ، علاوة على تنفيذ ١١ قرار إزالة بمساحة ١١٠ متر طولى لمواسير صرف بالمخالفة لقانون الرى بكفر سعد.

وفى هذا السياق،بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٢٩ حالة على مساحة ٢٣٢٦متر مربع و تنفيذ ١٦٢ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولى.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .



‎أعلن الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية للإشغالات ومخالفات البناء في المدينة ، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

‎ونوه بأنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت الحملة عن ضبط مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة " كراسى وإستاندات وموازين و وثلاجات عرض وأعلام وفتارين بيع سجائر ، وكذا إيقاف أعمال لإحدى شركات الإعلانات أثناء قيامها بتعليق لوحات إعلانية بدون ترخيص .

‎ وفى السياق ذاته ، تم إيقاف محاولة تقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بإحدى قطع الأراضي السكنية بمنطقة المستثمر الصغير بنطاق الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة .

