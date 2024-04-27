إزالة 17 حالة تعد جديدة على نهر النيل بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء الأسبوع الثانى من المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب ، لافتة الى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة .



وفى هذا السياق، تلقت المحافظ تقريرًا حول نتائج أولى حملات الأسبوع من انطلاق الموجة و أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لحالة تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ١٧ فدانا و٢١ قيراطا و ١٨ سهما، مشيرة إلى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة إلى ٢٩ حالة بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة باجمالى مساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدانا و٢١ قيراطا و٧ أسهم .



وأشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .