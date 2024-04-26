الكشف الطبي بالمجان على 1085 مواطنا في قافلة طبية بمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة في دمياط تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ضمن خطة شهر إبريل ٢٠٢٤ ، بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا.

حيث أشار البيان إلى تردد ١٠٨٥ مواطن على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تضمنت ١١ عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية، وتم تحويل ٨حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة " افحص واطمن " لعدد ١٦٨حالة و فحص ٣٠حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٢٠٢ تحليل بمعمل الدم و ٣٠ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٤٤مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط احالة ١٦ من العاملين في ٢ منّ الوحدات الصحية القروية في دمياط إلى التحقيق بسبب الغياب عن العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية فى إطار استمرار المتابعات الميدانية للسيد وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .