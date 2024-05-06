محمود مسلم: أمريكا تبنت الرواية الإسرائيلية عن أحداث 7 أكتوبر



أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ أنّ أمريكا تبنت الرواية الإسرائيلة عن أحداث 7 أكتوبر، بدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، لذلك هي من تتحمل المسؤولية في إشعال هذه الحرب.

أمريكا تتحمل مسؤولية الحرب في فلسطين

وشدد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي حساني بشير، على أنّنا ايضا يجب أن نحمل أنفسنا المسؤولية وأنّ تتوقف حماس عن الأفعال الصبيانية، مواصلا: «كفى ألعاب صبيانية، فالشجاعة ليست بالمناورات، بل باتخاذ قرارات قوية وحاسمة لحماية الشعوب واستقرار المنقطة».

ونوه أننا أمام حكومة إسرائيلية متطرفة، تهوى الدماء، فاستطاعت أن تقتل 50 ألف فلسطيني، ومازالت لم تشبع من الدماء، وذلك مقابل أن يحتفظ نتنياهو بمقعده على رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

مسلم: نتنياهو مجرم حرب ويجب أن يُحاكم

وتابع: «نتنياهو مجرم حرب ويجب أن يُحاكم سواء بعملية اجتياح رفح أو ما فعله خلال الأشهر الماضية في غزة، فهو لا يريد أن يتحمل ما حدث يوم 7 أكتوبر، بل يريد أن يستمر في الحرب، للحفاظ على مقعده، لأنه يعلم بمجرد انتهاء الحرب سيُحاكم أمام العالم».

