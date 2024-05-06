كلاسيكو السعودية.. محرز وفيرمينو يقود التشكيل المتوقع لأهلى جدة أمام الهلال

يصطدم أهلى جدة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين، بنظيره الهلال، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى "كلاسيكو السعودية" المؤجل من منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

ويميل الألماني ماتياس يايسله المدير الفنى للنادى الأهلى، للدفع بتشكيل شبه ثابت من مباراته ضد ضمك، والتي فاز فيها بأربعة أهداف لهدف.

وجاء التشكيل المتوقع لأهلى جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – عبد الله العمار – عبد الباسط هندي.

خط الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – رياض محرز – فيرمينو – آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.

يسعى فريق الأهلى لحصد الثلاث نقاط، لتأمين تواجده ضمن الثلاثة الكبار الذين سيخوضون منافسة أبطال آسيا فى الموسم الجديد.

ويحتل فريق الهلال، صدارة ترتيب جدول مسابقة الدورى السعودى "روشن" برصيد 83 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 55 نقطة.