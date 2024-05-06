إزالة 20 حالة تعد بمدن دراو وإدفو وكوم أمبو وأسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان تنفيذ حملات الإزالة والتى وصلت إلى 20 حالة تعد متنوعة بمساحة بمساحة 5325 م2 وذلك بمدن دراو وإدفو وكوم أمبو وأسوان، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 3 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة فى المهد بمساحة 300 م2 .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 2200 م2 وذلك بنطاق قرى البصيلية قبلى على الترعة الرمادية، والحجز بحرى، والحجز قبلى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بإزالة 4 حالات تعد بمناطق التعاونيات بالمحمودية والرضوان وحى الصداقة الجديد بمساحة 2100 م2 .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 725 م2 .

يأتي ذلك وفقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى، وإزالتها فى المهد، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

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