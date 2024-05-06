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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأمم المتحدة تدين العنف الممنهج ضد الفلسطينيين

غزة
غزة
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أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أعمال العنف الممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة، وأغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافوا أنهم يشعرون بالفزع إزاء ما ظهر مؤخرا من مقابر جماعية في غزة، وأن بعض الجثث ظهرت عليها علامات تعذيب، وبعضها لأشخاص يحتمل أنهم دفنوا أحياء.

توقعوا أن يواجه 1.1 مليون شخص في غزة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغ عدد النازحين داخليا في غزة بلغ 1.7 مليون شخص.

و لفتوا إلى أن تقارير أممية تشير لاختفاء نساء وفتيات قسرا على يد الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل فشلت في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعال في الجرائم المبلغ عنها.

الامم المتحده الفلسطينيين غزة