المرجيحة القاتلة.. مصرع طفلة داخل منطقة ملاهي بأطفيح

لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها جراء اصطدام مرجيحة برأسها أثناء اللهو بمنطقة ملاهي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة في عقدها الأول متوفاة وبها آثار تهشم بالجمجمة وادعاء اصطدام جسم صلب ومقيمة بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة افادوا بأنه أثناء لهو ابنتهم بمنطقة ملاهي سقطت من أعلي مرجيحة وأثناء قيامها اصطدمت المرجيحة برأسها مما تسبب في وفاتها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.