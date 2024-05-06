كلاسيكو السعودية.. تشكيل هجومى متوقع للهلال أمام أهلي جدة

يحل فريق الهلال، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين، ضيفًا ثقيلاً على نظيره أهلى جدة، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى "كلاسيكو السعودية" المؤجل من منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، المباراة معتمدًا على نفس العناصر التي حققت له الانتصار على التعاون بثلاثية نظيفة.

وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – مالكوم

خط الهجوم: ناصر الدوسري – ميشايل ديلجادو – ميتروفيتش

ويحتل فريق الهلال، صدارة ترتيب جدول مسابقة الدورى السعودى "روشن" برصيد 83 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويسعى فريق الهلال لحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع فارق النقاط مع النصر "أقرب منافسيه"، ليصل الفرق إلى 12 نقطة، ويتبقى لكل فريق 4 مواجهات فقط، يبحث فيها الزعيم عن نقطة وحيدة للتتويج بمسابقة دورى "روشن".