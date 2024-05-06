تفاجأت بمروره أمامي.. عصام صاصا يعترف بقتل شاب دهسا في الطالبية

أدلي مطرب المهرجانات عصام صاصا المتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته أعلي الطريق الدائري، باعترافات تفصيلية أمام المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث الطالبية.

حيث أقر صاصا بأنه أثناء سيره بالسيارة الخاصة به تفاجئ بوجود شاب أمام سيارته يحاول مرور الطريق وقام بدهسه دون قصد.

وأضاف مطرب المهرجانات، أنه حاول إسعاف الشاب الذي صدمه بسيارته ودفعته السيارة أمامها عدة أمتار ولكن دون جدوى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وكانت قد تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وقوع حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته وفحصها.

كما ناقشت الأجهزة الأمنية عددا من شهود العيان للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث وجمع التحريات اللازمة والتي أثبت صحة واقعة الدهس.

وكان قد تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات "عصام طه طلعت" 24 سنة، وشهرته عصام صاصا بسيارته ماركة شيفروليه صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.