شاب يقتل والدته ويلقى جثتها من الطابق الثامن بالمرج

أقدم شاب على قتل والدته وألقى جثتها من المنور بمنطقة المرج وتم ضبطه ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفي اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة عمرها 43 عاما، عليها آثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل وبعمل التحريات تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بقتلها والقى جثتها من الطابق الثامن لرفض المتوفاه إعطائه مبالغ مالية ، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث ، وتم التحفظ على المتهم.