حزب المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

ندد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بجرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين-أونروا غربي رفح ، الأمر الذي أدي لسقوط المئات من القتلى والمصابين بين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .

وأكد حزب المؤتمر، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية ، يعد انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ووصف حزب المؤتمر، الأفعال والجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينين في المخيمات ، تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب لم يشهدها التاريخ .

وطالب حزب المؤتمر المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التى ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ،والتحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها وجرائمها التى إرتكبتها ومازال ترتكبها بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

وجدد حزب المؤتمر دعمه للقيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها ، مثمنا الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة وحرصها على إقامة الدوله الفلسطينية وحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم كامله .