صناعة الحبوب: معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي يستهدف فتح أسواق خارجية جديدة

شاركت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة ، في معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي 2024، بالشراكة مع غرفة صناعة الحبوب واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في الفترة ما بين 26 حتى 28 مايو الجاري، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.



وأكد النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،أن معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي 2024 ،يعد فرصة لتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة في الخارج أمام المنتجات المصرية مما يتيح للصناعة المصرية والمصنعين أسواق جديدة للترويج لمنتجاتهم ،الامر الذى يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري في ظل حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الصناعة وفتح منافذ جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية .



ويأتي ذلك في الوقت الذى افتتح فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية معرض إفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي 2024 بحضور النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،وداليا سامى المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحبوب .



ويستعرض المعرض طرق مبتكرة لتطوير تصنيع المكونات الغذائية والتغلب على تحديات الصناعة بما يتماشى مع التوجهات الحالية للدولة الرامية لتوطين الصناعة وتوسيع أنشطة التصدير للخارج



كما يعد معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي أحد أهم المعارض التجارية على المستوى الدولي لما يمثله من منصة لمكونات التصنيع الغذائي الافريقي وهو النسخة الإقليمية للعلامة العالمية "Food Ingredients" لمكونات التصنيع الغذائي والمعرض التجاري الرئيسي في سوق مكونات الأغذية.



ويشارك في هذه الدورة أكثر من 350 شركة عارضة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، ويشهد المعرض تواجد 25 دولة أجنبية سواء بأجنحة وطنية فردية مثل السعودية والهند والإمارات والصين وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول، فضلا عن تنظيم العديد من ورش العمل خلال فعاليات المعرضين والتي تهدف إلى الربط بين خبراء الصناعة، بالإضافة إلى استضافة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا لجذب المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للعارضين والشركات.