طالب أقصري بجامعة طيبة التكنولوجية يفوز بالمركز الثالث بمسابقة إبداع 12

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن تحقيق الطالب محمود محمد سنوسي، بالفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بالجامعة، المركز الثالث في مسابقة الفن التشكيلي بمهرجان إبداع الموسم 12 والتي تم انعقادها بالمدينة الشبابية بالإسكندرية وتنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2023- 2024.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته بهذا الإنجاز المتميز، الذي يُعدّ تتويجًا لجهود الطالب وموهبته وإبداعه، كما يُعدّ مصدر فخر واعتزاز لجامعة طيبة التكنولوجية وطلابها، مؤكدا على حرص الجامعة الدائم على دعم ورعاية الموهوبين من الطلاب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم للمشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، إيمانًا منها بأهمية دورهم في رفعة اسم مصر وتقدمها في جميع المجالات.

وتمنى الدكتور عادل زين الدين، المزيد من التوفيق والنجاح للطالب محمود سنوسي في مسيرته الدراسية والمهنية، وأن يواصل إبداعه وإسهاماته في مجال الفنون التشكيلية، مُثمنًا في الوقت نفسه جهود جميع القائمين على المسابقة، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وأكد زين الدين، أن الجامعة مهتمة بالأنشطة الطلابية، والذي انعكس من خلال إنشاء مركز رعاية الموهوبين والنوابغ، لاكتشاف المواهب والعمل على صقلها وابراز إبداعات الجامعة للمشاركة بقوة في الملتقيات الوطنية والدولية وتقديم وتوجيه المبدعين من شباب الوطن في المجالات المختلفة، موجهاً الشكر لمركز رعاية الموهوبين والنوابغ بقيادة الدكتور حموده دردير، لقيامه بتقديم التدريب اللازم للطلاب، حتى اجتياز المرحلة الأخيرة.

وأشاد رئيس الجامعة، بمواهب الشباب والفتيات من أبناء الجامعة الذين شاركوا بالمسابقة، مشيراً إلى أن انعقاد مهرجان إبداع 12، والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هو فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب، وتنمية وتطوير مهاراتهم على مدار أيام انعقاد فعالياته.

كما دعا رئيس الجامعة، جميع طلابها إلى المشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الجامعة لتطوير مواهبهم وإبداعاتهم، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُسهم في رفعة اسم الجامعة واسم مصر عالياً.

تحكيم الأعمال المشاركة

كانت لجنة التحكيم بجامعة طيبة التكنولوجية، قد قامت بتقييم الأعمال المشاركة بمهرجان إبداع 12؛ لتصعيدها للمراحل النهائية بالمهرجان بالقاهرة، وشملت الأعمال المشاركة، مشغولات فنية وغناء فردي وإنشاد ديني، ومشاريع علمية ابتكارية.

صعود طالبين للنهائيات

وعقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمالها، توجه الطلاب إلى القاهرة للمشاركة في التصفيات النهائية لمسابقة إبداع 12، حيث تم الإعلان عن صعود طالبين بالجامعة للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع (الموسم الثاني عشر) في مجالي الفنون التشكيلية والابتكارات العلمية، وهم كل من الطالب طارق سليمان، ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، في مجال الابتكارات العلمية، والطالب محمود السنوسي، ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، في مجال الفنون التشكيلية "أشغال فنية" حيث فاز الأخير بالمركز الثالث في المسابقة.

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