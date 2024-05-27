كولر يطير لسويسرا لقضاء إجازة خلال توقف الدوري

غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر حتى الأحد المقبل، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية بسبب مباريات منتخب مصر.

وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الألومنيوم في دور الـ32 ببطولة كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام قبل وصول تأكيدات لإدارة القلعة الحمراء بتأجيل المباراة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر أمام الألومنيوم وبروكسي، على أن يتم إعلان القرار بشكل رسمي خلال ساعات.

يأتي قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو بإستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.