استشهاد العشرات.. إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في مخيم لإيواء النازحين برفح

جددت قوات الاحتلال الاسرائيلية قصفها لمدينة رفح صباح اليوم بالمدفعية مستهدفة أحياء قشطة ومخيم يبنا وسط وجنوب مدينة رفح كما اكد الدكتور جلال الهمص مدير المستشفي الكويتي أن عناك عدة جرحي سقطوا منذ قليل اثر قصف مدفعي علي بوابة مركز ايواء اللاجئين التابع لادارة الامم المتحدة في اشرع صلاح الدين شرق دير البلح .

وقالت مصادر محلية أن تمركز الاليات العسكرية الاسرائيلية في مدينة رفح واماكن القصف اليوم في منطقة حي السلام والبرازيل وحي قشطة وبلوك o وبوابة صلاح الدين ومخيم يبنا وقال شهود العيان أن هناك قصف مدفعي كثيف من مدفعية الاحتلال وأشتباكات عنيفة تجري بين المقاومة وجنود الاحتلال بين الحين والاخر كما تتمركز الدبابات جنوبا داخل مدرسة بئر سبع علي الكراج الشرقي وسط مدينة رفح كما تتمركز الدبابات عي سوق الحلال وسط حي قشطة جنوب مدينة رفح وفي حي السلام وحي البرازيل وباوبة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين في بلوك o والمقبرة الشرقية

كما تتمركز الدباابات في حي الجنينة شمال مستشفي النجار في ارض اللايت مون وتبة زراع وشارع جورج ومفترق عدنان ابو طه وحي التنور وارض الشاوي

وقال مدير مستشفي ابو يوسف النجار أن الوضع الصحي في رفح كارثي جراء نفاذ الادوية وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية كما ان الدفاع المدني بغزة اكد علي نقل 40 شهيد وعشرات الجرحي جراء قصف الاحتلال لمخيم النازحين بالاونوروا كما اشار الدفاع المدني الي وجود صعوبات في الوصول الي الجرحي بسبب الاستهداف المباشر لطواقم الدفاع المدني

وقد ادانب الخارجية المصرية بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الاسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الانساني .

كما قامت قوات الاحتلال اليوم بنسف عدة بنايات سكنية في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة وقال المفوض العام للأونوروا أن هناك حملة اسرائيلية لتصنيف وكالة الاونوروا كمنظمة ارهابية وأخراجها من قطاع غزة والقدس وقال أنع لايوجد مكان أمن في غزة والصور الواردة من القصف أمس علي رفح مروعة كما ان الاستهداف الاسرائيلي لمقرات الوكالة في غزة تتسبب في مقتل 192 شخصا من موظفينا ونكافح من اجل أدخال المساعدات الانسانية الي قطاع غزة