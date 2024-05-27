تعليم مطروح: إحالة واضعي امتحان العلوم المترجم للتحقيق وإعادة توزيع الدرجات لصالح الطلاب

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بأن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة امتحان العلوم المترجم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 الفصل الدراسى الثانى بناء على تعليمات الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، قد انتهت إلى إعادة توزيع درجات الأسئلة التي بها أخطاء على باقي الأسئلة لصالح أبنائنا الطلاب.

وكيل تعليم مطروح: إعادة توزيع درجات الأسئلة التي بها أخطاء على باقي الأسئلة لصالح أبنائنا الطلاب

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن تقرير اللجنة الفنية انتهي إلى أن الأسئلة التي جاءت بها أخطاء تؤثر على إجابة الطالب كانت على النحو التالي: السؤال الأول فقرة ( B ) الجزئية رقم ( 3 )، وكذلك الجزئية رقم (4) في نفس السؤال، وبالنسبة للسؤال الثاني الفقرة (C)، حيث جاءت البيانات على المنحنى باللغة العربية، ومن المفترض أن تأتي باللغة الإنجليزية، وفي السؤال الثالث الفقرة( A ) الجزئية رقم (3) جاءت بكلمات غير واضحة وتم ترحيل الحروف؛ مما يخل بالمعنى العام للسؤال، وكذلك الجزئية رقم (4 ) جاءت بكلمات غير واضحة وتم ترحيل الحروف مما يخل بالمعنى العام للسؤال كذلك الفقرة ( B ) من نفس السؤال الجزئية رقم 3 وردت بها عبارة خاطئة، وكذلك الرقم الكلي للبطارية غير واضح وقيمة البطارية غير صحيحة وكذلك الفقرة (C) من نفس السؤال جاءت البيانات على المنحنى باللغة العربية ومن المفترض أن تكون باللغة الإنجليزية، وفي السؤال الرابع الفقرة (A) يوجد به جزء من الجزئية رقم( 4) فى رأس السؤال الخاص الفقرة (A) وبالنسبة للفقرة C وردت عبارة خاطئة وليس كما وردت بكتاب الوزارة.

وكيل تعليم مطروح يقرر إلغاء تكليف موجه عام العلوم وعودتها لوظيفتها السابقة

وبناء على ما انتهي إليه تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها، قرر وكيل تعليم مطروح إحالة اللجنة الفنية المختصة بوضع امتحان العلوم المترجم للشهادة الاعدادية للتحقيق، كما قرر إلغاء تكليف موجه عام العلوم وعودتها لوظيفتها السابقة.

وشدد وكيل الوزارة أنه لا تهاون في مصلحة الطالب، مؤكدا أن مستقبل أبنائنا الطلاب خط أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف وأن قيادات التعليم بمطروح تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب بما يوضح حرص تعليم مطروح علي حصول كل طالب على حقه كاملا.

ووجه شحاته الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب قائد الإقليم، للدعم الكبير للمنظومة التربوية بمطروح، كذاك قدم الشكر للدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام تنمية مادة العلوم وأعضاء اللجنة الفنية التابعة للإدارة المركزية لتطوير المناهج على جهودها في الوقوف بجانب مصلحة الطلاب والاستجابة الفورية لطلب تعليم مطروح بمراجعة امتحان العلوم المترجم للصف الثالث الإعدادي والوقوف على ما جاء به من أخطاء في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.