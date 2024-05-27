تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة البحيرة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو لعام 2024، حيث من المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا، في حين يكون لطيفًا ليلاً، حيث يُتوقع أن تظهر بعض الغيوم خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وبحسب بيان صادر عن محافظة البحيرة، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى حوالي 22 درجة مئوية.

وكما يتوقع أن يكون ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 1.50 متر و 2.25 متر، وسرعة الرياح تصل إلى حوالي 32 كيلومترًا في الساعة.

وأعلنت غرفة العمليات بمجلس الوزراء، عن رفع درجة الاستعدادات وسرعة الإبلاغ عن أي حادث طارئ في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تراكم سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار قد تكون رعدية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية خاصةً على غرب البلاد خلال الساعات القادمة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وصرح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط الأمطار على سواحل مصر الشمالية نتيجة لتأثير بعض المنخفضات الجوية في الطبقات العليا من الجو، يتوقع أيضًا حدوث تغيرات مفاجئة وظهور أجواء شتوية خلال الليل بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وكما يُتوقع وجود نشاط للرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تطاير الرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق 27 مايو لعام 2024 علي كافة المحافظات المصرية وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهي كالتالي :