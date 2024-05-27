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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل دليفري طعن زميله بسبب خلافات على أولوية توصيل الطلبات للزبائن بالعياط

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل دليفري متهم بالشروع في قتل زميله بسبب خلافات على أولوية توصيل الطلبات للزبائن بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

عامل دليفري يطعن زميله

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل دليفري مصاباً بطعنة نافذة وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب عامل دليفري وزميله بالعمل بسبب خلافات على أولوية توصيل الطلبات للزبائن قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته.

الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه وتم بارشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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