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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالتشاجر بسلاح أبيض في الجيزة

مقطع فيديو
مقطع فيديو
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تجمع بعض الأشخاص إستعداداً للتشاجر وبحوزة أحدهم سلاح أبيض بالجيزة.
يأتي ذلك   فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن تجمع بعض الطلاب بدائرة قسم شرطة الجيزة استعداداً للتشاجر وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفـى المشاجرة (طرف أول "عدد 6 طلاب وبحوزة أحدهم سلاح أبيض" – طرف ثان "عدد  3 عمال وطالبان وبحوزة أحدهم سلاح أبيض") بسبب حدوث مشادة كلامية سابقة بين إثنين من طرفى المشاجرة وقيامهما بالإستعانة بباقى الطرفين على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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