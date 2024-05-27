تعرف على موعد مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

الإثنين 27/مايو/2024 - 11:35 ص

ساعات قليلة تفصلنا على لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في المباراة التى تجمعهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، على أن تنقل المباراة على قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لدوري المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.