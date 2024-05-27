الزمالك يسعى للعودة للانتصارات أمام الاتحاد السكندري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك إلى العودة مجددا إلى الانتصارات من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل في الجولة الماضية مع مودرن فيوتشر.

كما يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز لحصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

وكان جوميز أعلن قائمة الفريق التي ضمت كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.