كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة.. فيديو

عرضت قناة "إكسترا لايف" تقريرا بعنوان "كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة"، استعرضت فيه الأوضاع في القطاع.

وقالت شريهان الجابري مذيعة "إكسترا لايف"، إن أوضاع إنسانية وكارثية وتدهور متفاقم في نواحي الحياة الطبيعية كافة، يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ نحو 7 أشهر وحتى الآن.

وأضافت: "أسوأ تلك الكوارث هو نزوح نحو مليون و700 ألف مواطن، أي أكثر من 75% من سكان القطاع، منذ بدء العدوان على غزة واضطر الكثيرون منهم للنزوح أكثر من مرة بسبب توسع العدوان الإسرائيلي وتكدسوا في ظل نقص الغذاء والدواء والماء في ملاجئ أو خيام مؤقتة أو منازل لم تدمر بشكل كامل بسبب العدوان".

وتابعت: "ومع تركهم منازلهم والنزوح لأكثر من مرة تعرض كثيرٌ من سكان القطاع إلى خطر الجوع حيث أصبح نحو مليون و100 ألف شخص في غزة يعانون من مستويات جوع كارثية تتفاقم في شمال القطاع الذي يشهد حصارا مطبقا من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع اقتراب خطر المجاعة من غزة، ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته في تسهيل وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر رغم الدعوات الدولية من خطورة استمرار هذا الوضع اللا إنساني في غزة من أجل تفادي حدوث مجاعة خاصة في شمال القطاع".

واستطردت: "وكنتيجة لانهيار النظام الصحي جراء الحصار ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية وأيضا تدمير الاحتلال لعدد من مستشفيات القطاع تفشت الأمراض والأوبئة على نطاق أوسع في أغلب المناطق وخاصة تلك التي تشهد تكدسا للنازحين، وما فاقم الأزمة الصحية هو انهيار نظام الصرف الصحي في القطاع، وبالتالي أسهم في زيادة وتيرة انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير، وكان الأطفال والرضع من أكثر المتضررين جراء انهيار النظام الصحي في غزة".