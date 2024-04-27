«صحة دمياط»: إعدام 1.25 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات

شنت مديرية التموين في محافظة دمياط، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ إجراءات الغلق الإدارى لمخزن تابع لمطعم لمخالفة الاشتراطات الصحية وإدارته بدون ترخيص بسيف الدين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار الجهود المبذولة بين المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة تلك المنظومة.

وتم مداهمة مخزن تابع لمطعم "فول وفلافل" بسيف الدين بمركز الزرقا، يتم استخدامه لتحضير الطعام الخاص بالمطعم، حيث تم تحرير محاضر إدارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، حيث يشكل خطر داهم على الصحة العامة، كما تم مخاطبة الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار الغلق الإدارى تجاه المخزن.

وشنت مديرية الصحة في محافظة دمياط، حملات على ٨٠ منشأة غذائية لمتابعة الأغذية وتم ضبط وإعدام أكثر من ١.٢٥ طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين.

