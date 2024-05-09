رئيس COP28: الطاقة تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لأنه سيساعد فى تعزيز كفاءة استخدامها

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الطاقة، والطاقة تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي، لأنه سيساعد فى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيكون "الجسر" لكيفية قيام العالم في الوقت نفسه "بتقليل الانبعاثات مع تعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية في كل مكان"، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم بنمذجة الهياكل الجزيئية المثالية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح إنه يخطط لدعوة رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا في العالم لإجراء محادثات المناخ في أبوظبي قبل أيام من بدء COP29 في أذربيجان.

وأشار الجابر إلى أنه سيدعو الرؤساء التنفيذيين من وادي السيليكون وشركات النفط الكبرى لحضور "مجلس صناع التغيير"، أو تجمع خاص، في بداية نوفمبرالقادم لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة.