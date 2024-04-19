مدير مكتبة الإسكندرية ناعيًا صلاح السعدنى: أحد أعمدة الدراما التلفزيونية بعصرها الذهبي

نعى الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا، قائلا “يعد بحق أحد أعمدة وأركان الدراما التلفزيونية فى عصرها الذهبى”.

وأضاف زايد: “برحيل صلاح السعدنى، فقدت مصر قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى الشاشة بأعمال ستظل محفورة في ذاكرة الفن المصرى والعربى”.

وتابع: إن ما عُرف عن الراحل أنه لم يكن مجرد فنان عادى، بل كان فوق ذلك مثقفًا، وهو ما انعكس على جودة ومستوى أعماله التى وجدت صداها لدى الجمهور، وسوف تبقى لصدقها خالدة فى ذاكرة الفن والإبداع.

وتقدم مدير مكتبة الإسكندرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولتلامذته فى مصر والعالم العربي، داعيًا الله أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.

وولد صلاح السعدني فى 23 أكتوبر عام 1943 وحصل على شهادة بكالوريوس زراعة ويعد من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التليفزيون.

وتحدث صلاح السعدني عن بداياته بأحد البرامج، قائلا “كان مالى ومال التمثيل.. أنا كنت منذ طفولتي وأنا أعد نفسي لأصبح مهندسا زراعيا.. ومن أجل هذا الغرض التحقت بكلية الزراعة، ومضت الأمور على ما يرام إلى أن قادنى قدري والتقيت بالزميل عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل بالكلية، الذى استطاع أن يقلب حياته رأسا على عقب، فمن خلاله عرفت التمثيل، ومن هنا بدأت البحث عن إظهار الموهبة بداخلى”.

من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري ومن مسلسلاته التى لا تنسى "ارابيسك والأصدقاء والإخوة أعداء والباطنية والزوجة أول من يعلم والضحية والقاصرات وجسر الخطر ومسلسل ملحمة الحب والرحيل ومسلسل ابنائي الأعزاء شكراً وبين القصرين وقصر الشوق ورجل في زمن العولمة - جزئين ومسلسل نقطة نظام وحارة الزعفراني وللثروة حسابات أخرى وعمارة يعقوبيان وعدى النهار وقطار منتصف الليل.

شارك السعدني فى العديد من المسرحيات منها الناصر صلاح الدين وثورة الموتى والملك هو الملك وباللو وزهرة الصبار اختاره المخرج يوسف شاهين في دور علواني بفيلم "الأرض "، قدم بعدها دور الجندي مسعد في فيلم "أغنية على الممر" عام 1973 تبعه أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي، شقة في وسط البلد، ملف في الآداب، حكمتك يارب، طائر الليل الحزين، الشيطان يغنى، درب سعادة، كونشرتو، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، أولاد الأصول، اليوم السادس و " الأشقياء والوحش داخل الإنسان ومدرسة الحب وفيلم كراكيب وزوجة بلا رجل وشياطين الليل. وسوزي بائعة الحب وخلف أسوار الجامعة ولعنه الزمن وبرج المدابغ والفول والاعتراف الأخير والمراكبي وبدون زواج أفضل وهكذا الأيام واحترس نحن المجانين والحساب يا مدموزيل وقضية عم أحمد وفوزية البرجوازية وفتوة الناس الغلابة والحلال يكسب. وفيلم انهم يقتلون الشرفاء وانحراف.

كانت آخر الأعمال التي قدمها صلاح السعدني في رمضان 2013 مسلسل القاصرات، الذي جسد فيه شخصية الرجل القوي الذي يتزوج من الفتيات الصغيرة. وابتعد عن التمثيل والأضواء وفضل الجلوس في المنزل مع الأحفاد، ومشاهدة الأعمال الفنية الخاصة به، خاصة بعدما هاجمته أمراض الشيخوخة.