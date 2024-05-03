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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سفير الكويت بالقاهرة: مصر تعتبر الأم الكبرى للدول العربية.. وعلاقتنا بها طويلة وممتدة

السفير غانم صقر الغانم
السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة
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قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنّ العلاقات بين البلدين خاصة وممتدة لسنوات طويلة ومرت بمحطات مهمة، موضحًا أن شعبي البلدين شقيقان: "نتذكر البعثات المصرية في الكويت قبل الاستقلال ووقفة مصر في أثناء عهد الاستقلال وما بعد ذلك".

وأضاف سفير الكويت في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نستذكر أيضا، مشاركة مصر في التنمية بالكويت، كما دعمت الكويت مصر في حرب 1956 وحربي 1967 و1973، وهذه أمور لا تنسى".

وتابع السفير الكويتي: "هناك أيضا، اختلاط الدم الكويتي مع الدم المصري في حرب 1973، كما وقفت مصر مع الكويت في أثناء الغزو العراقي، وهذه الأمور راسخة في أذهاننا بالكويت ولا يمكن أن تنسى، ومصر تعتبر الأم الكبرى للدول العربية، وعلاقتها خاصة، وما يربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بأمير البلاد علاقة ممتدة كذلك".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير غانم صقر الغانم العلاقات بين البلدين سفير الكويت