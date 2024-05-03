سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنه خلال اللقاء الذي جمع أمير الكويت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي استذكر خلاله المحطات المشتركة التي تجمع البلدين منذ عصر، وما قبل الاستقلال، وتحدث فيها الوفدان المصري والكويتي، واستذكر مشاركة مصر في العملية التنموية في دولة الكويت.

وأضاف "صقر"، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكويت ومصر فيما يتعلق بالشؤون السياسية وتعاطفها مع الأزمات الدولية دائما يحطون نصب أعينهم ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في عدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول.

وتابع السفير الكويتي: "هناك تقارب السياسي بين القيادتين والشعبين المصري والكويتي، يجعل رؤاهم متطابقة تجاه هذه الأزمات أو الأحداث الإقليمية أو الدولية، وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، تجدين أن الكويت ومصر مواقفهما متطابقة إيذاء مجمل القضايا التي تطرح، وبالتالي هناك تطابق وانسجام سياسي بين الدولتين تجاه كل هذه الأمور".