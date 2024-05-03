فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عددًا من قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة.

ومنذ قليل، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة جريمة قتل الشهيد الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية للتدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل وإطلاق سراحهم.

ومساء أمس الخميس، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة بين بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بإصابة فلسطيني بجروح خطيرة جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طولكرم الحكومي من بلدة عنبتا شرق طولكرم.