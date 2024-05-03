التلفزيون السوري: الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن إصابة 8 عسكريين

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن إصابة 8 عسكريين وبعض الخسائر المادية.

ومنذ قليل، قال التلفزيون السوري، أن إسرائيل شنت هجومًا جويًا من اتجاه الجولان استهدف أحد المواقع بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت قناة الحدث الإخبارية نقلًا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك انفجارات في ريف دمشق الغربي بالتزامن مع تحليق لمسيرات.

وقال المرصد السوري، أن المنطقة المستهدفة في ريف دمشق الغربي تحت سيطرة حزب الله اللبناني، وأضاف المرصد السوري لقناة "الحدث"، أن دمشق طلبت من طهران عدم استهداف إسرائيل من الجولان.