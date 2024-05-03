تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند

ترأس، مساء الخميس، المطران مار خريستوفوروس مرقس ابراهام السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند. طقس غسل الأرجل الخاص بخميس الفصح.

بحضور مار يعقوب باباوي النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام اللاهوتية. وذلك في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في صيدنايا.



وتحدث الأب جبرائيل خوري في العظة عن عن طقس الغسل وروحانية هذا الطقس، وكيف كانت هذه العادة سابقا.

وفي الختام تحدث المطران يعقوب باباوي عن أهمية هذا الطقس كبركة لكل الأشخاص وخاصة أولئك الذين قدموا اولادهم ليكون تلاميذا يسوع، وحاثا إياهم على التمثل بالاسم الذي أخدوه كي يحققوا إرادة الرب في حياتهم ان يكونوا تلاميذ حقيقيين ليسوع.