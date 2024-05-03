حزب الله اللبناني يعلن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني أعلن أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية ‏بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابتها إصابة مباشرة.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن هناك معلومات عن سقوط صواريخ في منطقة بيرانيت بالجليل الغربي.

ومساء أمس الخميس، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بشن غارتين بالصواريخ استهدف بها أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة عددًا من القنابل باستخدام قاذفة قنابل بإتجاه بلدة كفركلا جنوب لبنان.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف أطراف بلدة علما الشعب ومنطقة "اللبونة" جنوب الناقورة في جنوب لبنان.