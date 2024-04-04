دعاء الليلة ٢٦ من شهر رمضان

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان ، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة السادسة و العشرون من الشهر الكريم .

اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا بالخير لأنفسنا ولأهلنا وأولادنا ولأحفادنا ولكل ذوينا وجازنا بالجنة واعتقنا من النار.

اللهم بلغنا ليلة القدر يا جامع الناس يوم القيامة .. اللهم حصنا من كل شر تعلمه ولا نعلمه يا الله ..اللهم ارفع عنا بلاء المرض والتعب بالشفاء من عندك يا شافى ..اللهم اشف مرضانا .. بسم الله الرحمن الرحيم (حمٓ (1) تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ (2) مَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ (3) قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِۖ ٱئۡتُونِي بِكِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ هَٰذَآ أَوۡ أَثَٰرَةٖ مِّنۡ عِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (4)) صدق الله العظيم.

اللهم هدىء نفوسنا وآمن روعاتنا واحمنا بقرآنك محصنين ضد كل شر وضد كل شيطان مريد.. اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن يا قوى يا متين ونجنا من القوم الكافرين وتجار الدين ..

اللهم ارحم شهدءئنا فى سيناء وغزة ..اللهم انصر مصر وفلسطين على الصهاينة وأتباعهم ..( وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءٗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ (6) وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٌ (7)) صدق الله العظيم .

اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الفقر والجهل والمرض ..اللهم نعوذ بك من قهر النفس وغلبة الدين .. اللهم نتمنى لقاءنا بك يا الله تعاليت عما يصفون.. بسم الله الرحمن الرحيم ( أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَاهُۖ قُلۡ إِنِ ٱفۡتَرَيۡتُهُ ۥ فَلَا تَمۡلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔاۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِۚ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدَۢا بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (8) قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعٗا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِي مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ مُّبِينٞ (9) قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كَانَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرۡتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٞ مِّنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثۡلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ (10))صدق الله العظيم .

اللهم احفظ أولادنا وأحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرأن الكريم إلى يوم الدين .. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر الشريف وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحمها من كل شرور التطرف والإرهاب، وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.

اللهم أحسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.