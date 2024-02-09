داعش والتسلل إلى دول جنوب شرق آسيا

بعد مرور أربع سنوات على سقوط تنظيم الدولة «داعش» فى سوريا حيث فقد الأراضى والأتباع، ويحاول تنظيم داعش الحصول على موطئ قدم فى أي بقعة من العالم للانطلاق من جديد، فيكثف عملياته في منطقة الساحل جنوب الصحراء الأفريقية مرة، وينشط مرة أخرى فى شرق أفريقيا وغربها.



ويقدم الدعم مرات لفروع التنظيم فى جنوب شرق آسيا، وتنشط هذه الفروع من وقت لآخر فى منطقة الحدود بين أفغانستان وإيران وباكستان، سوف نتعرف فى هذا التقرير عن أماكن وجود داعش ونشاطه فى مجموعة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، فلا تزال أيديولوجية الجماعة المتطرفة راسخة فى جنوب شرق آسيا، وخاصة فى إندونيسيا والفلبين، حيث تلوح مخاطر الهجمات فى الأفق.



دعاية التنظيم الإرهابي لا تزال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي

التهديد الأكبر لإندونسيا يأتي على المدى الطويل من الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة

تظل الفلبين موقعًا جذابًا لعمليات داعش الآن وفى المستقبل

يعود اهتمام التنظيمات الإرهابية بجنوب شرق آسيا، لفترة طويلة، منذ تجنيد بعض مواطنيها فى جماعة الإخوان المسلمين فى أربعينيات القرن الماضي. لقد استغل المتطرفون توافر البيئات المجتمعية والاقتصادية المحفزة على انتشار الأفكار المتطرفة المعادية للدولة، والتى هى عوامل خطرة من شأنها تسهيل كسب مجندين جدد.



حيث يتقدمها تردى أحوال المواطنين المسلمين فى هذه المنطقة، لا سيما فى الفلبين وتايلاند وميانمار، بوصفهم أقلية دينية، تنتمي لطبقات اقتصادية فقيرة، مما يزيد من إمكان خلق الاحتقان السياسى والاجتماعى وتحويله إلى رصيد حركى يأخذ غطاءً أيديولوجيًا بشعاراتٍ إسلاموية، من أجل جذب المناصرين لتنفيذ أجندة تنتهك السلامة والأمن المجتمعيين.



برزت التنظيمات الإرهابية فى جنوب شرق آسيا ضمن حقل الاضطرابات السياسية والثقافية التى ترجع جذورها إلى الموروثات الاستعمارية وصراع الحقوق السياسية المتذبذب، فظلت الآليات المكافحة للتطرف والإرهاب رهينة سياقٍ سياسى داخلى منعزل، وتفسيرات متباينة للتمرد والإرهاب وغيرهما، ولكنها تطورت بعد الموجة الأخيرة من التطرف العنيف الذي نجم عن ظهور «داعش» وأذرعه الطويلة.



وذلك بعد أن عزز التنظيم الإرهابى تواصله مع المتطرفين العابر للدولة الوطنية والحدود، وأضاف بعدًا خارجيًا يهدد تماسك دول المنطقة الآسيوية تحديدًا، فتضامنت الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية لرد خطره، واستنفرت الحكومات المعنية لمواجهة التهديدات، فوضعت اتفاقيات ثنائية وإقليمية للحد من الإرهاب الداعشي.



وأخذت بالنمو بعد عام ٢٠١٤، خصوصًا بعد أن وظّفت واستخدمت التنظيمات المتطرفة عناصر وطرائق جديدة فى عملياتها ارتبطت بسياقات وتجارب شرق أوسطية، منها تجنيد الأطفال والنساء والأسر. انتقلت إلى دول جنوب شرق آسيا «البراجماتيّة الفقهية الداعشية»، حيال مواقف عديدة، منها مشاركة النساء فى القتال أو العمليات العسكرية، واستخدام التكتيكات الحديثة أى «وسائل التواصل الاجتماعي» لاجتذاب الشباب نحو أجندتها المتطرفة.



إندونيسيا

حذر خبراء فى مكافحة الإرهاب فى إندونيسيا، من أن أنصار تنظيم داعش يعملون مع مدانين سابقين بالإرهاب لتشكيل مجموعة لتنفيذ هجمات فى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى البلاد فى عام ٢٠٢٤ وأثناءها وربما بعدها.

وقال خبراء فى مركز دراسات التطرف ونزع التطرف (PAKAR) ومقره جاكرتا، إن هذه المجموعة من أنصار داعش تستهدف مراكز الاقتراع والشرطة وغير المسلمين، وتعتبرهم أعداء لتنظيم الدولة "داعش" ويجب تدميرهم.

وأضاف الخبراء: "يجب على الحكومة الإندونيسية أن تحترس من أعضاء جماعة أنصار الشريعة السابقين والحاليين والإرهابيين المدانين السابقين وأنصار الخلافة الإسلامية الذين يتجمعون لتشكيل مجموعة مشتركة بين المنظمات لتنفيذ هجمات فى عام ٢٠٢٤".

تعمل هذه المجموعة مع المدانين السابقين بالإرهاب لأن لديهم "مهارات عسكرية وإمكانية الوصول إلى الأسلحة".

على الرغم من أن جماعه أنصار الشريعة هى أكبر فرع تابع لتنظيم داعش فى إندونيسيا، وهى مسئولة عن بعض الهجمات الإرهابية الكبرى فى البلاد منذ عام ٢٠١٦، إلا أن أنصار داعش خارج جماعه أنصار الشريعة هم الأكثر نشاطًا فى إندونيسيا فى الوقت الحالي، حيث تم إضعاف جماعه أنصار الشريعة بعد اعتقالات قادتها والعديد من أعضائها.

فى الوقت الحالي، أنصار داعش ليسوا أكثر نشاطا من أنصار الشريعة، بل من الشباب الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي... ويريدون تنفيذ هجمات على الرغم من أنهم لا يمتلكون المهارات شبه العسكرية، إن أعضاء جماعه أنصار الشريعة وغيرهم من أنصار داعش يجرون تدريبات شبه عسكرية استعدادًا لعمليات إرهابية مستقبلية، ويتضمن التدريب الدفاع عن النفس والرماية وتعلم كيفية صنع القنابل من الإنترنت.

وتتمتع جماعة أنصار الشريعة، بتاريخ غامض كمجموعة منشقة ضمت أعضاء من عدد من الجماعات المتشددة الأخرى، بما فى ذلك مواطنون إندونيسيون عادوا من سوريا تحت حكم داعش، لكنها لم تحقق أبدًا نفس مجموعة الهجمات الإرهابية، وإن لم يكن من خلال عدم المحاولة.

وكانت الجماعة مسئولة عن هجوم على عدد من الكنائس فى سورابايا عام ٢٠١٨، أسفر عن مقتل ١٥ مدنيا، وتفجير انتحارى عام ٢٠١٩ فى ميدان، وهجوم عام ٢٠٢١ على كاتدرائية فى ماكاسار. وفى عام ٢٠١٩ أيضًا، أعلنت جماعة أنصار الشريعة مسئوليتها عن تفجيرات كنيسة جولو فى الفلبين والتى أسفرت عن مقتل ٢٠ شخصًا.

ومثل العديد من الجماعات التى تنسب إلى أيديولوجية متطرفة، من الصعب للغاية حل المنظمات المتشددة بشكل كامل، وغالبًا ما تتحور داخل النظام البيئى الإرهابي، مع انتقال الأعضاء بحرية إلى أو داخل مجموعات أخرى مماثلة إذا تم سحق مجموعة واحدة أو انقسمت عضويًا.

كما أن بعض أعضاء الجماعات المتشددة يبقون ببساطة داخل منظماتهم ولكنهم يحولون انتباههم إلى أماكن أخرى، كما كان الحال مع بعض كبار الشخصيات داخل الجماعة الإسلامية الذين أداروا ظهورهم لأعمال العنف، ولكنهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم أعضاء نشطين.

ومع ذلك، هل ينبغى لنا أن نشعر بالقلق إزاء الاعتقالات الأخيرة فى إندونيسيا، وهل تشير هذه الاعتقالات إلى الجماعات المتشددة التى تنتظر الوقت المناسب لتوجيه ضربة أخرى؟

وربما يجادل البعض بأن لا الجماعة الإسلامية ولا أنصار الشريعة يشكلون تهديدات خطيرة.

وفى حالة الجماعة الإسلامية، فإنها لم تعد كما كانت من قبل، حيث تم سجن أغلبية كبار شخصيات الجماعة الإسلامية، أو قُتلوا فى غارات شنتها الشرطة على مر السنين، أو تم استئصال تطرفهم نتيجة للبرامج الحكومية.

وفى حالة جماعة أنصار الشريعة، لم تتمكن مطلقًا من محاكاة الهجمات الإرهابية واسعة النطاق التى شنتها الجماعة الإسلامية أو الوصول إلى موارد الجماعة الأولى، بما فى ذلك تفجيرات بالى التى ترددت شائعات على نطاق واسع بأنها تلقت تمويلًا كبيرًا مباشرة من أسامة بن لادن.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الاعتقالات تظهر أيضًا أنه لا تزال هناك جماعات متشددة فى إندونيسيا لديها القدرة على تصور الهجمات وتخزين الأسلحة، حتى لو تم إضعاف هذه الجماعات على مر السنين، وسيكون من الحماقة اعتبار هذه الجماعات مجرد بقايا من التنظيم وأن أسلافهم كانوا الأكثر شراسة.

ولكن من المهم أيضًا تحقيق التوازن فى السرد، وربما ينبغى لنا أن ننظر إلى الاعتقالات الأخيرة باعتبارها قصة تحذيرية من عدم إعلان نجاح "الحرب على الإرهاب" العالمية نجاحًا كاملًا.

وفى حين أنه من غير المرجح أن تكون إندونيسيا والمنطقة الأوسع على أعتاب موجة أخرى من الهجمات المشابهة، فإن النظام البيئى المتشدد فى مكان ما سيكون دائمًا على قيد الحياة وبصحة جيدة، وإن كان فى شكل دائم التغير.

وذكرت بعض المصادر أن ٩٠٪ من عمليات التجنيد فى داعش تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أعضاء داعش نشطون بشكل كبير على تويتر وفيسبوك وتليجرام وإنستغرام.

ويحذر الخبراء من أن الدعاية التى يقوم بها تنظيم الدولة "داعش" لا تزال قوية، وقام تنظيم داعش مؤخرًا ترجمة رسائله إلى ١٧ لغة، بما فى ذلك الإنجليزية والفرنسية والروسية بالإضافة إلى الإندونيسية، لنشر دعايته.

وعلى المدى الطويل، يأتى التهديد الأكبر من الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتى تضم ما بين ٦٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ عضو نشط، بعضهم يتمتع بمهارات عسكرية، وملتزمون بشدة بتحقيق طموحهم فى إقامة دولة إسلامية فى إندونيسيا.

وكانت الجماعة الإسلامية وراء تفجيرات بالى فى أكتوبر ٢٠٠٢، والتى أسفرت عن مقتل ٢٠٢ شخص، وهو أكبر هجوم إرهابى بعد ١١ سبتمبر.

الفلبين

وفى الوقت نفسه، تظل الفلبين موقعًا جذابًا لعمليات داعش الآن وفى المستقبل.

فلا يزال تنظيم داعش يعتبر الفلبين مقرا للمنظمات الإرهابية وأن الأراضى الفلبينية بمثابة قنوات موثوقة لتمويل الإرهاب، وتجنيد المقاتلين والجنود الأطفال، وتورط النساء فى تهريب الأسلحة والذخائر الإرهابية، ومكانا للحصول على هويات متعددة، وفى مناطق معينة، آمنة وأنها ملاذات للمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

إحدى المنظمات الأكثر شهرة فى الفلبين هى جماعة أبو سياف التى تقوم بعمليات الاختطاف مقابل فدية، والتى تضم فصيلين. أحدهما متحالف مع داعش وهى أكبر مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش فى الفلبين. وكل هذه الجماعات تعمل فى جزيرة مينداناو، فى حين أن اثنتين من جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المتعاطفة مع الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش لها بصمة فى لوزون.

ويدعم تنظيم داعش بشكل كامل فصائل أبو سياف. ويشمل الدعم تمويل الإرهاب ونقل تقنيات التدريب، بما فى ذلك إرسال مقاتلى داعش لتدريب المقاتلين المجندين حديثًا والجنود الأطفال فى مينداناو.

وفى مايو ٢٠١٧، سيطرت جماعة أبو سياف ومجموعة ماوتى المرتبطة بتنظيم الدولة "داعش" على مدينة ماراوى فى مينداناو وحاصرتها لمدة خمسة أشهر قبل أن يستعيد الجيش الفلبينى السيطرة عليها.

كان الهجوم بمثابة أخطر محاولة من جانب تنظيم الدولة "داعش" للحصول على موطئ قدم فى جنوب شرق آسيا، مما أثار قلق الحكومات فى جميع أنحاء المنطقة بشراسته وتخطيطه الذى لا تشوبه شائبة ووفرة الخدمات اللوجستية. وقتل أكثر من ١١٠٠ مدنى ومسلح من قوات أمن. ولم يتكرر هجوم بهذا الحجم منذ ذلك الحين.

إن المراقبة الدقيقة لمروى ومنطقة لاناو الأكبر، حيث تقع المدينة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمنع ومكافحة التطرف العنيف من قبل قوات الأمن، أدت إلى الحفاظ على السلام والنظام فى المنطقة.

ومع ذلك، يعتقد كولين كلارك، مدير الأبحاث فى مجموعة سوفان للاستشارات الاستخباراتية والأمنية، أن تنظيم الدولة "داعش" لا يزال مهتمًا جدًا بدول جنوب شرق آسيا بما فى ذلك الفلبين، حيث يمكن للجماعة استخدام الطائفية كأداة للتجنيد.

وقال كلارك: "تنظيم الدولة الإسلامية انتهازى وسيواصل البحث عن فرص لإعادة بناء شبكاته فى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا"، وأضاف: "واصل تنظيم الدولة "داعش" نشر الدعاية والتجنيد... وهناك بعض المخاوف بشأن نجاح التنظيم فى سنغافورة".

وقال كلارك إن داعش فى وضع إعادة البناء فى الوقت الحالي. "هدفها هو أن يظل ذات صلة ويبحث عن فراغات السلطة التى يمكنه استغلالها. ومن المرجح أيضًا أن يسعى إلى إعادة بناء قدراته فى العمليات الخارجية، لأن شن هجمات ناجحة هو أداة التجنيد الأكثر فعالية.... إنه يثبت أهميته عندما يزعم العديد من المحللين.

وقال إن تنظيم داعش قوى فى أفريقيا وأفغانستان لكنه يتكبد خسائر كبيرة فى أماكن أخرى.

وفى ذروته، كان تنظيم داعش يسيطر على نحو ثلث الأراضى السورية و٤٠٪ من العراق. واجتذب التنظيم ما يقدر بنحو ٣٠ ألف مقاتل أجنبى إلى دولة الخلافة، بما فى ذلك مواطنون من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة، قبل هزيمته على يد التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

أدى تجدد أنشطة الفروع المحلية لتنظيم داعش الإرهابى بمشاركة إرهابيين أجانب فى جنوب الفلبين مؤخرًا إلى تجديد الدعوات للسلطات فى دول جنوب شرق آسيا لتوخى المزيد من الحذر.

وتصاعدت الهجمات الإرهابية فى جنوب الفلبين واستهدفت مواقع عسكرية وميليشيات بالإضافة إلى الأماكن العامة المدنية العام الماضي، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكان آخرها التفجير المميت الذى وقع فى صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو بمدينة ماراوى والذى أدى إلى مقتل أربعة فى ديسمبر الماضي.

ومنذ أن تفاوضت “جبهة تحرير مورو الإسلامية” (MILF) على اتفاق سلام مع الحكومة الفلبينية، عملت فى بعض الأحيان كوسيط مع مختلف فصائل داعش المسلحة فى الفلبين للمساعدة على التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وخلال الفترة الممتدة بين ٢٠١٨-٢٠٢٠، استهدفت فصائل تنظيم داعش فى شرق آسيا (ISEA) بشكل روتينى أعضاء "جبهة تحرير مورو الإسلامية” قبل تركيز جهودهم ضد القوات الحكومية".

كما يبدو أن أى اتفاقيات ضمنية سابقة بين جبهة تحرير مورو الإسلامية وداعش التى حدثت بعد عام ٢٠٢٠، قد تم انتهاكها الآن، إذ تصاعدت اعتداءات داعش ضد جبهة تحرير مورو الإسلامية خلال عام ٢٠٢٣ ولكنها تكثفت فى ديسمبر ٢٠٢٣".

وكانت قد أعلنت القيادة المركزية لداعش مسئوليتها عن عدة هجمات شنتها الجماعات الإرهابية المحلية المتحالفة معها.

وزعموا أنه فى ٨ ديسمبر ٢٠٢٣، اشتبك مسلحو داعش مع عناصر جبهة تحرير مورو الإسلامية فى قرية دالجان، بلدية باجالونجان، فى منطقة ليغواسان مارش، مقاطعة ماجوينداناو ديل سور، مما أدى إلى مقتل خمسة من مقاتلى الجبهة وعدد غير محدد من الإصابات.

وزعم داعش أيضًا أنه فى ٣ ديسمبر ٢٠٢٣، قاد هجومًا مسلحًا على موقع أمامى لجبهة تحرير مورو الإسلامية فى قرية غانتا، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الجرحى، فى بلدية كابونتالان، مقاطعة ماجوينداناو ديل نورتي.

وفى اليوم نفسه، قُتل اثنان من عملاء استخبارات الجيش فى كمين فى بلدة نائية فى مقاطعة لاناو ديل نورتى التى أعلن داعش مسؤوليته عنها، وقال إنه تم تنفيذ الكمين كجزء من حملتهم العالمية “اقتلوهم أينما وجدتموهم".

كذلك، دعا داعش كل فروعه إلى توحيد القوى تحت علم واحد، بهدف إنشاء جزيرة مينداناو موحدة، وعاصمتها المقدسة مدينة ماراوى فى مقاطعة لاناو ديل سور.

فى نوفمبر ٢٠٢٣، تم تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرجل يدعى أبو عبد الله الأنصارى من كتيبة مروي. وقد بايع أبو عبد الله خليفة داعش أبو حفص الهاشمى القرشي.

ومباشرة بعد تفجير الجامعة فى ٣ ديسمبر، ألقى الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس جونيور ووزير الدفاع جيلبرتو تيودورو جونيور باللوم على مواطنين أجانب فى الهجوم المميت، لكن لم يقدموا أى تفسيرات أخرى من قبلهم ومن بعد ذلك من قبل أى من الشرطة أو الميليشيات.

وقاتل العشرات من الرعايا الأجانب مع الإرهابيين المحليين خلال حصار الجماعات الإرهابية المؤيدة لتنظيم داعش لمدينة ماراوى عام ٢٠١٧ لاقتطاع الأراضى الإقليمية للجماعة الإرهابية قبل أن تحرر القوات الحكومية المدينة بعد معركة استمرت خمسة أشهر ضد داعش.

سنغافورة

وفى سنغافورة، يشكل تهديد داعش تهديدًا موجودًا فى وسائل التواصل الاجتماعي، بما فى ذلك مساحة الألعاب عبر الإنترنت، وكما قال كومار راماكريشنا، أستاذ علم النفس فى سنغافورة. دراسات الأمن القومى وعميد كلية إس. راجاراتنام للدراسات والبحوث الدولية "وهذا هو السبب فى أن تطوير المرونة النفسية للشباب فى مواجهة التلاعب الأيديولوجى المتطرف أمر بالغ الأهمية كخط دفاع رئيسي".

وقال كومار: "وجهة نظرى الخاصة هى أن الاستراتيجية العامة لتنظيم داعش هى استخدام الفضاء الإلكترونى باعتباره "قوة مضاعفة" فى جهوده للتطرف والتجنيد فى جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد فى جنوب شرق آسيا، بما فى ذلك بالطبع سنغافورة".

وأضاف: "لطالما أكد منظرو داعش، خاصة منذ خسارتهم لممتلكاتهم الإقليمية، أن محاربى التنظيم السيبرانيين أو المؤثرين لا يقل أهمية عن محاربيه الفعليين".

ماليزيا

وفى ماليزيا، قال أحمد المحمدي، الأستاذ المساعد فى المعهد العالمى للفكر والحضارة الإسلامية، إنه فى حين أن غالبية الماليزيين يرفضون رواية تنظيم الدولة "داعش"، إلا أن عددًا صغيرًا منهم ما زالوا يجدونها جذابة ويتبنونها.. إنهم يحاولون الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "أعتقد أن تهديد داعش لا يزال قائما، ولكن فى شكل خطابات وأيديولوجية. إنه موجود على المستوى المحتمل. إذا لم نتمكن من إدارة التهديد المحتمل، فقد يتصاعد إلى تهديد فعلي".

زعيم تنظيم داعش

بعد مقتل أبو زكريا، المعروف أيضا باسم (جار ميمبانتاس وفخر الدين حاجى ستار) أمير تنظيم “داعش فى شرق آسيا“، من قبل قوات الحكومة الفلبينية، فى يونيو الماضى ٢٠٢٣، تم الإعلان عن تعيين زعيم جديد للتنظيم.

وأُشيع أن إسماعيل عبدالملك، المعروف أيضًا بأبو طريفة، زعيم إحدى الفصائل الموالية لتنظيم داعش، وهى واحدة من مجموعتين تابعتين لجماعة مناضلى بانجسامورو الإسلاميين فى سبيل الحرية (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters)، وتم الترويج له عبر قنوات الإعلام غير الرسمية للتنظيم الإرهابى كـ أمير جديد للتنظيم.

وتم تداول بيان غير رسمى داخل مجموعة الدردشة التابعة للتنظيم فى ٢٨ يونيو، وأشار إلى أن أبو طريفة كان الأمير لجماعة ماوتيى (DI) فى الفلبين، واستخدم اسمًا آخر للمجموعات التابعة لتنظيم داعش فى الفلبين.

ومع ذلك، زعم أبو طريفة عبر وسيط أنه لم يكن على علم بالدور الجديد، مما تسبب فى بعض الارتباك بين الأعضاء. وفيما بعد، قام المسئول بنشر فيديو يظهر الولاء الذى أبداه أبو طريفة، وهذه ليست المرة الأولى التى يتاح فيها الفرصة لأبو طريفة ليصبح الأمير.

بعد وفاة هاجان سوادجان، تم الإعلان عن أن صلاح الدين حسن نائبه سيكون الأمير بدلًا من أبو طريفة، وفقًا لما ذكره، وأرسل أبو طريفة رسائل متناقضة، حيث أعرب عن نيته أن يكون قائدًا للجهاد فى جنوب شرق آسيا فى أغسطس ٢٠٢٠ فى بداية جائحة كورونا.

وجاء إعلان أبو طريفة كزعيم جديد لتنظيم داعش فى الفلبين والمنطقة تم على عدة قنوات للتواصل الاجتماعي.

ورغم وجود غموض حول وضع أبو طريفة، إلا أنه يبدو كأنه المرشح الأكثر ملاءمة فى هذه المرحلة، وبالتالى يمكن تبرير إجراءات السلطات الفلبينية فى ملاحقته.

وتعتبر مجموعة أبو طريفة إحدى الفصائل التى قدمت الولاء لتنظيم داعش من بين فصائل جماعة بانجسامورو الإسلاميين فى سبيل الحرية، والتى تشتهر بالهجوم والاحتلال الذى تم على مدينة ماراوى فى لاناو ديل سور عام ٢٠١٧، حيث تم قتل إسنيلون هابيلون زعيم داعش فى جنوب شرق آسيا، خلال العمليات لاستعادة المدينة.

ووفقًا لتقرير المجموعة الأزمات، كان أبو طريفة نائب رئيس الفصيلة للشئون الداخلية فى جماعة بانجسامورو الإسلاميين فى سبيل الحرية.

وتنظر القوات المسلحة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية بإجماعها إلى فصيل طريفة كأكثر فصيل تمسكًا بالعقيدة بسبب خطابه الشديد واستقطابه للمقاتلين الأجانب الذين لجأوا إليها مقابل تدريبها فى المالية واللوجستيات.

اتهم أبو طريفة على وسائل التواصل الاجتماعي، الثوار السابقين بالتخلى عن قضية بانجسامورو الأصلية للحكم الإسلامي، ووصفهم حتى بالمرتدين، وانتقد الحكومة الوطنية بسبب وجود القوات العسكرية المستمر فى المنطقة، وفقًا لتقرير المجموعة الأزمات.

داعش يدعم بشكل كامل فصائل أبو سياف من خلال تمويل الإرهاب ونقل تقنيات التدريب فى مينداناو

كلارك: تنظيم الدولة الإسلامية انتهازى وسيواصل البحث عن فرص لإعادة بناء شبكاته فى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا

داعش فى وضع إعادة البناء ويبحث عن فراغات السلطة التى يمكنه استغلالها.

