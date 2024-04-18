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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ القاهرة: تحرير 2217 محضرا لمخابز لبيع خبز ناقص الوزن بأكثر من السعر الرسمي

تحرير محاضر
تحرير محاضر
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شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المخابز خاصة السياحية والافرنجية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحى بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية ، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

فى هذا السياق أشار مدير مديرية تموين القاهرة بأن إدارة تموين حى المرج قامت بحملة مكبرة على المخابز السياحية بالحى لضبط اسعار الخبز السياحي أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخابز لعدم الإعلان عن السعر والوزن.
 

وأضاف مدير مديرية التموين أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير ٢٢١٧ محضر فى مجال المخابز ما بين انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمى ، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز بدون ترخيص.

وفى مجال المواد البترولية تم تحرير ٦٣ محضر  ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى ، وتوقف محطات بنزين عن النشاط بدون إذن.

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