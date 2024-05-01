الجالية المصرية بالكويت: زيارة الأمير مشعل الصباح للقاهرة تجسد عمق الروابط التاريخية

أعرب نائب رئيس الجالية المصرية بالكويت أحمد الروبي، عن ترحيب وامتنان الجالية بالزيارة التي قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للقاهرة، والتي تجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية بين القياديتين السياسيتين في مصر والكويت والشعبين.

وقال الروبي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأربعاء، إن الجالية المصرية في الكويت تتمتع بكل ترحيب وحسن الضيافة من أشقائهم الكويتيين، مؤكدا أن الجميع من أبناء الجالية يسهمون في عمليات البناء والتطوير في دولة الكويت يدا بيد مع أشقائهم الكويتيين كما يوجد أكثر من 20 ألف طالب وطالبة كويتيين يدرسون بالجامعات المصرية.

ومن جانبه أكد عضو مجلس الجالية المصرية بالكويت جمال أبو الخير، أن تلك الزيارة تضع خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة لما تعكسه من آثار كبيرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقيين، حيث أسهم الصندوق الكويتي للتنمية على مدى عقود في تنفيذ العديد من المشروعات.

ومن جهته أشار محمود عشيش عضو مجلس الجالية إلى تطابق مواقف قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية كافة، لا سيما القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي مستمر للشهر السابع على التوالي، قائلا: "إن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية".

وحول تقليد أمير الكويت لقلادة النيل، قال المواطن هاني كمال عضو الجالية المصرية: "إن تكريم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بإطلاق 21 طلقة مدفعية وحصوله على قلادة النيل وهو أرفع وسام تكريم لدى الدولة المصرية، يؤكد على عظم مكانته ومحبته الكبيرة التي يتمتع بها الأمير على المستويين الرسمي والشعبي وأن مصر والكويت تربطهما علاقات تاريخية متجذرة يضرب بها المثل، حيث اختلطت دماء الشهداء الذكية من أبناء الشعبين المصري والكويتي في ساحات الدفاع عن أرض الوطن في كلا البلدين الشقيقين".