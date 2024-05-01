مدينة مصر تطلق "شية -Sheya" أحدث مشروع في سراي بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه

أعلنت شركة مدينة مصر، كود البورصة المصرية MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروع شية "Sheya"، كمشروع جديد في سراي متعدد الاستخدامات، الذي يمتد على مساحة 228,212 متر مربع، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة.

يتمتع المشروع بتصميماته المميزة مع تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، ويأتي هذا الإطلاق في ظل الأداء المتنامي للشركة وخطتها التوسعية، وتحقيقها أرقام مبيعات قياسية خلال عام 2023.

ويقدم مشروع شية "Sheya" إجمالي 744 وحدة سكنية متنوعة، تشمل 420 فيلا من نوع S-villa ، و324 وحدة سكنية مزيج من الشقق والاستوديوهات والدوبلكس، ويوفر المشروع مجموعة واسعة من الخدمات الترفيهية الفريدة، بما في ذلك، كلوب هاوس، حمامات سباحة، مساحات شاسعة من اللاند سكيب، بهدف تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للقاطنين، وحققت مدينة مصر مبيعات إجمالية تبلغ 5.1 مليار جنيه في مشروع شية "Sheya" والمقرر الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، يقول المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: "نتبع استراتيجية في مدينة مصر تستهدف تنمية محفظة أراضينا التي تبلغ أكثر من 9 ملايين متر مربع، من خلال تقديم مشروعات ابتكارية، ونماذج عقارية متكاملة ومتنوعة، تلبي احتياجات مختلف العملاء، وتوفر لهم تجربة استثنائية، ونمط حياة متميز بالإضافة لتطوير السوق العقاري المصري".

وأضاف المهندس محمد لاشين، نائب أول للرئيس التنفيذي لتطوير المنتج لشركة مدينة مصر: "يمثل إطلاق مشروع شية "Sheya"، إضافة جديدة لسلسة نجاحات شركة مدينة مصر الممتدة على مدار 65 عاما، وبفضل جهود وتفاني فريق العمل، نؤمن بأن شية "Sheya" سيكون علامة فارقة في السوق العقاري المصري، بفضل موقعه المميز، وتصميمه الفريد، والخدمات الترفيهية المتنوعة التي يقدمها".

ويعتمد تصميم سراي على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، ويقع المشروع على طريق القاهرة - السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول.