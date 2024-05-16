أوكرانيا: قوات الدفاع الجنوبية تصد 30 هجوما روسيا خلال 24 ساعة‎

أعلنت قوات الدفاع الجنوبية بالجيش الأوكراني اليوم الخميس أن المدافعين الأوكرانيين صدوا في منطقة العمليات الجنوبية 7 هجمات للروس على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو و23 هجوما في قطاع أوريخيف على مدار أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن بيان صدر عن قوات الدفاع الجنوبية قولها "في قطاع أوريكيف نفذ الروس 23 هجوما منها 19 في منطقة ستارومايورسكي و4 في منطقة روبوتاين، كما نفذوا 7 هجمات فاشلة وتكبدوا خسائر جعلتهم يتراجعون إلى مواقعهم الأولى".

وأضاف البيان أن 76 طائرة استطلاع معادية شوهدت خلال اليوم الماضي تحلق فوق منطقة العمليات، في حين زادت حدة الأعمال العدائية في قطاع خاركيف، حيث صد المدافعون الأوكرانيون 10 هجمات للروس في محيط سلوبوزانسكي وفوفشانسك وستاريتسيا وليبتسي.