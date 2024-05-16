ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: قوات الدفاع الجنوبية تصد 30 هجوما روسيا خلال 24 ساعة‎

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قوات الدفاع الجنوبية بالجيش الأوكراني اليوم الخميس أن المدافعين الأوكرانيين صدوا في منطقة العمليات الجنوبية 7 هجمات للروس على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو و23 هجوما في قطاع أوريخيف على مدار أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن بيان صدر عن قوات الدفاع الجنوبية قولها "في قطاع أوريكيف نفذ الروس 23 هجوما منها 19 في منطقة ستارومايورسكي و4 في منطقة روبوتاين، كما نفذوا 7 هجمات فاشلة وتكبدوا خسائر جعلتهم يتراجعون إلى مواقعهم الأولى".
وأضاف البيان أن 76 طائرة استطلاع معادية شوهدت خلال اليوم الماضي تحلق فوق منطقة العمليات، في حين زادت حدة الأعمال العدائية في قطاع خاركيف، حيث صد المدافعون الأوكرانيون 10 هجمات للروس في محيط سلوبوزانسكي وفوفشانسك وستاريتسيا وليبتسي.

أوكرانيا روسيا الجيش الأوكراني