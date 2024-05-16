إطلاق 120 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل منذ الصباح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق أكثر من 120 صاروخًا من لبنان صوب شمال إسرائيل منذ الصباح، وسط تصاعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على طول المناطق الحدودية.

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت، اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في منطقة مفتوحة بالجولان جراء إطلاق حزب الله للصواريخ.

ومن جانبه.. قال حزب الله، في بيان صحفي، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية الليلة الماضية على منطقة البقاع، فقد نفذ هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في "نفح" وثكنة الدفاع الجوي في "كيلع" وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في "يوآف".‏

وقال الجيش الإسرائيلي - حسب صحيفة (معاريف) - إن الطائرة المُسيّرة التي أطلقها حزب الله بالأمس ووصلت لعمق إسرائيل أصابت موقعًا يتواجد بداخله بالون المراقبة، من منظومة "تال شمايم"، التي هي فخر الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف أن مراجعات أجريت خلال الليل للهجوم الضخم الذي شنه حزب الله أمس على شمال إسرائيل، أظهرت أن الحزب أطلق طائرتين مُسيرتين مُتفجرتين، رصدت أنظمة الدفاع الجوي إحداهما وأسقطتها، لكن الأخرى لم يتم رصدها وراوغت وحلّقت لفترة طويلة في سماء شمال إسرائيل ولمسافة عشرات الكيلومترات.

ووجه الحزب الطائرة المسيرة صوب مفرق جولاني في الجليل الأسفل، فانفجرت في موقع بالون التحذير التابع لسلاح الجو المتمركز هناك والمعروف بـ "تل شمايم".