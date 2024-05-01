فريق جامعة المنوفية لتنس الطاولة "البطل الدائم" يفوز بكأس دوري المصالح الحكومية

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فريق جامعة المنوفية لتنس الطاولة لفوزه بالمركز الأول فى دورى المصالح الحكومية، وذلك بحضور الدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للفريق مشيدا بإنجازات الفريق المتتالية على مر سنوات طويلة وحفاظه على لقب البطل الدائم للبطولة، مما يعد إنجازا يضاف لرصيد الجهاز الإدارى المتميز بجامعة المنوفية، وتأهيل الفريق لبطولة الجمهورية متمنيا للفريق الفوز بكأس البطولة، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة الأنشطة والاحتياحات التى يطلبها الجهاز الإدارى الذى يعد من أقوى الأجهزة الإدارية على مستوى الجامعات.

واستمع رئيس الجامعة لاحتياجات الفريق ووجه بتوفيرها للفريق تقديرا لتميزهم وتشجيعا لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتأكيدا على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

هذا وضم الفريق الأبطال: ياسر محمد نجم، ويسرى على نور الله، ومسعد صبرى زيد، وإيهاب محمد رمضان، وسامى أبو المكارم البربرى.