وفاة شاب من الفيوم إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بالقاهرة

توفى الشاب "محمد جمعة مصطفى، مقيم بقرية الغرق، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إثر تعرضه لحادث سقوط من علو أثناء عمله بالقاهرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بورود بلاغ من الأهالى بسقوط شاب من أعلى سقالة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفحص أن الشاب من دائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم ويدعى محمد جمعه مصطفى 24 سنة ويعمل كهربائي .

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى أمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنة ومباشرة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم عقب انتشار خبر وفاة الشاب.

وقال: "حازم محمد أحد أصدقاء الشاب المتوفى أن "محمد “يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعمل كهربائي وأثناء عمله سقط من أعلى سقالة فارتطم بالأرض لافظا أنفاسه الأخيرة فى الحال”.

وأضاف أن "محمد" رحمه الله، كان من خيرة شباب القرية وكان محبوبا لدى الجميع ويتمتع بالسيرة الطيبة، ونحتسبه عند الله من الشهداء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان.