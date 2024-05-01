حماس: واشنطن تضغط علينا وتحاول تبرئة إسرائيل من جرائمها

قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن "تعطيل الحركة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مخالفة للحقيقة وليس غريبًا أن تصدر منه نظرًا لولائه لإسرائيل وليس أمريكا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئة الاحتلال".

وأضاف أن حماس لا تزال تبحث أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي هو من يعطل التوصل لاتفاق، وتلقينا قبل عدة أيام فقط ردا رسميا إسرائيليا وهو قيد الدراسة.

يذكر أنه بحسب مقترح وقف إطلاق النار، يتم الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل هدنة مدتها 6 أسابيع داخل القطاع، وهو ما استنكرته وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، قائلة إن الحكومة التي تقبل بهذا المقترح لا تستحق البقاء.

وكان بلينكن، أعلن اليوم الأربعاء خلال زيارته إسرائيل أن الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل إلى اتفاق هدنة مرفق بالإفراج عن الرهائن، بين إسرائيل وحماس.