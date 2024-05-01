إلغاء إضراب موظفي مطار بروكسل "شارلروا الجنوب" غدا في بلجيكا

أعلنت إدارة مطار بروكسل "شارلروا الجنوب" في بلجيكا، إلغاء إضراب كان مقررا غدا الخميس، لموظفي المطار، مؤكدة استئناف الحركة الملاحية الجوية بشكل طبيعي.

وذكرت قناة "آر.تي.بي.إف." البلجيكية اليوم الأربعاء، أن المناقشات بين الموظفين وإدارة المطار ستستمر بعد غد الجمعة، إثر اجتماع عقد في وقت سابق اليوم بين النقابة والإدارة في مطار شارلروا؛ لمحاولة إيجاد حل وتجنب الإضراب.

وكان موظفو مطار شارلروا قد أعلنوا - أمس - قيامهم بإضراب غدا؛ مما جعل الإدارة تخشى حدوث اضطرابات خطيرة للغاية في المطار، حيث كان من المرجح أن يتأثر أكثر من 17 ألفا و500 مسافر مغادر، و94 رحلة جوية.