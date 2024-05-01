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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تعاون بين "بحوث الصحراء" و"الطاقه الذرية" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماع مع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقه الذريه والوفد المرافق له بحضور نواب رئيس مركز بحوث الصحراء والساده رؤساء الشعب البحثيه واساتذة المركز من التخصصات المختلفة.

واستعرض "شوقى" أنشطة المركز ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراوية وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.

كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ومواجهة التصحر وإيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على تحديات التنمية والاهتمام بالبحوث التطبيقية فى المجالات المشتركة.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج عن سعادته لتوحيد الجهود البحثية مما يساهم فى تعظيم نتائج البحوث وتوفير الإمكانات للباحثين بالجهتين.

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هيئة الطاقة الذرية مركز بحوث الصحراء