وزير التنمية المحلية يوجه برفع حالة الاستعدادات لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة، والتى تبدأ من يوم السبت وحتى الإثنين المقبل، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذى يليق بها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على جاهزية أجهزة الدولة والمحافظات لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع والعمل على راحة وسلامة المواطنين خلال تلك الاحتفالات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مختلف المحافظات ستقوم بفتح الحدائق العامة، مع ضرورة تكثيف التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشواطئ وكافة المناطق السياحية بالمحافظات، للعمل على راحة المواطنين الذين سيحتفلون بأعياد الربيع وشم النسيم.