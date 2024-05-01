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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مدينة السيسي.. أبرز المعلومات عن اتحاد القبائل العربية

إتحاد القبائل العربية
إتحاد القبائل العربية
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وصل وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموز مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل إلى سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل الأول وتدشين مدينة السيسي.

وأبرز المعلومات عن اتحاد القبائل العربية :

  • يضم اتحاد القبائل ما يقرب من 30 قبيلة.
  • يعمل على تحقيق التنمية في سيناء.

دشن مجلس القبائل العربية مبادرة وطن واحد لتحقيق التنمية المتكاملة، كما قدم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم وعمل على مساعدة غير القادرين لمواجهة أعباء الحياة.

كما أطلق فعاليات متعددة تحت شعار “حكاية خير” لدعم غزة وأطلق مبادرة “إفطار دون طعام” تضامنا مع غزة.

مدينة السيسي السيسي إتحاد القبائل العربية