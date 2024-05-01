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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة كفر الشيخ تشارك حفل زفاف جماعي لـ500 شاب وفتاة باستاد الجيش بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ، حفل الزفاف الجماعي والذي نظمته المنطقة الشمالية العسكرية، لعدد 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والشخصيات العامة، والذى يأتى فى إطار دعم ومشاركة المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى دعم المجتمع المدنى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهل الشباب.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته لمشاركة الجامعة في هذا العرس المميز متمنياً للشباب والفتيات حياة جديدة سعيدة، موجهاً الشكر للدولة على دعمها المتواصل لأبناء الوطن خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

كما ثمن رئيس جامعة كفر الشيخ، دور القوات المسلحة ومسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني وجميع القائمين والمنظمين والجهات التي شاركت في هذا العرس واخرجته بهذا الشكل المتميز.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الحفل تضمن عدد من العروض والمقطوعات التراثية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والترفيهية التى أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل، وتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

وفي سياق متصل، أعرب المشاركين في حفل الزفاف عن بالغ تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.

الاهل التعليم والطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي الرئيس عبدالفتاح