أوكرانيا: القضاء على 988 عسكريًا روسيًا وتدمير 544 طائرة بدون طيار بالقطاع الشرقي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 988 عسكريًا روسيًا وتدمير خمسة دبابات و20 مركبة قتال مدرعة و544 طائرة بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى، في القطاع الشرقي، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - بأن إجمالي خسائر الجيش الروسي بلغ في الاتجاه الشرقي وحده في شهر أبريل الماضي 988 فردًا، وخمس دبابات و20 عربة قتال مدرعة، و6 مدافع وقذائف هاون، و7 أسلحة مضادة للدبابات،و21 مركبة، ونظام حرب إلكترونية واحد، و544 طائرة بدون طيار، و22 ملجأ وخمس مستودعات للذخيرة".

وأشارت يوكرين فورم الأوكرانية، في وقت سابق، إلى أن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 وأول مايو 2024 بلغت حوالي 469 ألفا و840 جنديا، بما في ذلك 1120 قتيلا وجريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.