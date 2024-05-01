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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كل ما تريد معرفته عن مدينة السيسي

مدينة السيسي
مدينة السيسي
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وصل وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموز مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل إلى سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل الأول وتدشين مدينة السيسي.

وأبرز المعلومات المتاحة عن مدينة السيسي:

- تدشين مدينة السيسي تأتي ضمن اهتمام الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، حيث إن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لتنمية وتعمير سيناء.

أهم مشروعات المدينة:

  • تقع في نطاق محافظة شمال سيناء
  • إنشاء محطة وقود
  • منطقة محلات
  • مدارس تخليدا للشهداء وأبرزها:

مدرسة الشهيد راشد أبو عقلة الابتدائية

مدرسة الشهيد فايز أبو زريعي الإعدادية

  • مسجد المدينة
  • محطة مطافئ
مدينة السيسي السيسي سيناء