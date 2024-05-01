كل ما تريد معرفته عن مدينة السيسي

وصل وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموز مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل إلى سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل الأول وتدشين مدينة السيسي.

وأبرز المعلومات المتاحة عن مدينة السيسي:

- تدشين مدينة السيسي تأتي ضمن اهتمام الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، حيث إن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لتنمية وتعمير سيناء.

أهم مشروعات المدينة:

تقع في نطاق محافظة شمال سيناء

إنشاء محطة وقود

منطقة محلات

مدارس تخليدا للشهداء وأبرزها:

مدرسة الشهيد راشد أبو عقلة الابتدائية

مدرسة الشهيد فايز أبو زريعي الإعدادية